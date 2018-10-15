صفوت النحاس: الدولة تعاني من مشكلة سوء توزيع العمالة في الهيكل الإداري

قال الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، ورئيس الجهاز المركز للمحاسبات الأسبق، إن الدولة تعاني من مشكلة سوء توزيع العمالة في الهيكل الإداري؛ نتيجة لأسباب متعددة، موضحًا أن هناك مركزية شديدة في التعيينات دون الالتفات للمناطق الأخرى.



وأضاف في لقائه في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن هناك 6 مليون موظف في الدولة بنسبة موظف لكل 100 مواطن وهي نسبة كبيرة جدًا، متابعًا: «مثال المدرسين عند فتح التعينات في محافظة بعيدة بعد التعيين تمارس ضغوط عديدة على التنفيذيين في الوزارة للنقل بسبب المواصلات وابتعاد السكن وغيرها».



وأوضح أن الجهاز الإداري للدولة لديه فائض في العمالة، ولا بد من إعادة توزيعه بشكل يضمن قيامه بالمهام المطلوبة منه، لافتًا إلى تدريب الموظفين، وتهيئتهم نفسيًا لبيئة العمل.



يُذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية؛ لبحث مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.