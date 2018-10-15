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الدفاع الروسية : مصرع وإصابة 5 عناصر من الجيش السوري بريف حماة

موسكو أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 1:52 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 1:52 م

لقي اثنان من العسكريين السوريين مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون بقصف مدفعي من الجماعات المسلحة بقذائف من عيار 122 مم في منطقة جورين بريف حماة بوسط سوريا.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فلاديمير سافتشينكو - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" /الاثنين/ - إنه تم تسجيل قصف في مناطق جب المغارة، وقرية تادف، والمركز الوطني للبحث والتطوير في مدينة الشهباء في حلب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفت إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلتين للمساعدات الإنسانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى قرية زارا في محافظة حلب وثالثة إلى قرية في دور الزور، وتلقى السكان 900 سلة غذائية بزنة إجمالية قدرها 3.9 طن.


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