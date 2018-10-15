مشاركة مصرية متميزة في مهرجان جافنا السينمائي الدولي بسريلانكا

قال حسين السحرتي سفير مصر في سريلانكا اليوم الإثنين بأن الدورة الرابعة لمهرجان جافنا السينمائي الدولي بسريلانكا شهدت مشاركة مصرية متميزة للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، والذي عقد خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر 2018.

وأوضح أنه تم اختيار الناقدة المصرية صفاء الليثي لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ، وشارك الفيلم المصري "زي الشمس" للمخرجة الواعدة هناء محمود في مسابقة الفيلم القصير، والذي سبق أن فاز بجائزة مسابقة أفلام الطلاب في الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في أبريل 2018.

وأضاف السفير المصري أن الفيلم البنجلاديشي "السفينة البرتقالية" للمخرج نور عمران حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل، بينما حاز الفيلم المصري القصير "زي الشمس" على إعجاب المشاهدين والنقاد وأعضاء لجنة التحكيم.

وأعرب سفير مصر في سريلانكا عن سعادته بمشاركة مصر في هذا المهرجان الدولي للمرة الأولى، والذي يسعى لتثبيت مكانته كأحد المهرجانات السينمائية البازغة في منطقة جنوب آسيا من خلال الانفتاح على الثقافات السينمائية في مختلف دول العالم، منوهاً إلى أن هذه المشاركة تعد إضافة هامة لعناصر التعاون والتبادل الثقافي بين مصر وسريلانكا التي تشهد زخماً ملحوظاً في الفترة الحالية.

من جانبها، صرحت الناقدة صفاء الليثي بأن أجواء المهرجان كانت إيجابية، وأن المشاركة المصرية سواء في لجنة التحكيم أو مسابقة الفيلم القصير حظيت باهتمام وتقدير كبيرين.