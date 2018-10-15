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مقتل أربعة من «جماعة الشباب» في غارة أمريكية جنوبي الصومال

مقديشو - د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 9:08 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 9:08 م

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، في بيان صدر اليوم الاثنين، مقتل أربعة من عناصر جماعة الشباب المتشددة في غارات جوية أمريكية قرب كيسمايو، جنوبي الصومال.

وأضاف البيان، أن الغارة جاءت ردًا على هجوم ضد قوات شريكة، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي جندي أمريكي في ذلك الوقت.

وأشار البيان، إلى أنه لم يُقتل أي مدني في غارة أمس الأحد.

ودخلت القوات الأمريكية، في شراكة مع قوات الاتحاد الإفريقي، وقوات الأمن الصومالية، في عمليات مكافحة الإرهاب في البلد المضطرب الواقع شرقي إفريقيا.

وتنفذ جماعة الشباب، التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، هجمات بشكل منتظم على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في البلد المضطرب الواقع في القرن الإفريقي.


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