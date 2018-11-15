«ماكرون» يرفض تغريدة «ترامب» التي تنتقده

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، خطبة مسهبة عنيفة ضده من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "ندين لبعضنا بالاحترام، كحلفاء".

وسلط ماكرون الضوء في حديثه خلال مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية، على التاريخ الطويل للبلدين: "في كل لحظة مهمة في تاريخنا، نتعامل كحلفاء".

وأطلق ترامب سلسلة من التغريدات ضد ماكرون، أول أمس الثلاثاء، عبر موقع تويتر، مهاجمًا الرسوم الجمركية الفرنسية على النبيذ الأمريكي، ودعوات ماكرون ببناء جيش أوروبي.

كما انتقد ترامب تصريح ماكرون بأن "القومية خيانة للوطنية" خلال الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في باريس.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر: "بالمناسبة، لا يوجد بلد أكثر قومية من فرنسا، شعب معتد بنفسه جداً، عن استحقاق".

وقال ترامب أيضا إن ماكرون كان يعاني من وجود "مستوى تأييد منخفض للغاية"، وختم التغريدات بكلمة: "اجعلوا فرنسا عظيمة مجددا"، على غرار شعاره الانتخابي "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا".

وقال ماكرون أثناء المقابلة إنه ليس مهتما بالرد على تغريدات ترامب.

وأضاف: "عندما تعرضت فرنسا للهجوم، وخلال الحربين العالميتين، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هنا، وجاء آلاف الشباب الأمريكيين إلى هنا للموت على أرضنا".

وتابع: "عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجوم في بداية هذه الألفية، عندما هاجم الإرهابيون الإسلاميون البرجين، كانت فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة".

وذكر أنه: "لذلك، نحن مدينون لبعضنا بالاحترام، كحلفاء، ولا أريد أن أسمع الباقي".

واختتم ماكرون حديثه قائلاً إنه يعتقد أن الشعب الفرنسي يتوقع منه "عدم الرد على التغريدات، ولكن مواصلة التزامي تجاه تاريخنا".