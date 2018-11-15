وزيرة الهجرة البريطانية تؤيد مسودة اتفاق بريكست

أعربت وزيرة الهجرة البريطانية كارولين نوكس، عن تأييدها لمسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت نوكس في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس: "أؤيد التوصل إلى اتفاق يمنحنا السيطرة على حدودنا وقوانيننا وأموالنا، لا توجد صفقة تهدد الوظائف والازدهار في دائرتي الانتخابية".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد حازت أمس الأربعاء، على موافقة الحكومة البريطانية على مسودة الاتفاق بشأن "بريكست"، بعد محادثات استمرت لأكثر من عام، فيما تعقد قمة أوروبية في 25 نوفمبر الجاري لمناقشة الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن البريطانيين صوتوا بنسبة 52% في استفتاء أجري في عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.