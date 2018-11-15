عضو بالمحافظين البريطاني يطالب الحزب بإجراء تصويت على الثقة بالنسبة لـ«ماي»

طالب جاكوب ريس موج، العضو البارز بحزب المحافظين الذي تنتمى له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمعروف بتشككه تجاه الاتحاد الأوروبي، الحزب، بإجراء تصويت على الثقة يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى قيادته.