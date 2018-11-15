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عضو بالمحافظين البريطاني يطالب الحزب بإجراء تصويت على الثقة بالنسبة لـ«ماي»

لندن - د ب ا
نشر فى : الخميس 15 نوفمبر 2018 - 6:08 م | آخر تحديث : الخميس 15 نوفمبر 2018 - 6:08 م

طالب جاكوب ريس موج، العضو البارز بحزب المحافظين الذي تنتمى له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمعروف بتشككه تجاه الاتحاد الأوروبي، الحزب، بإجراء تصويت على الثقة يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى قيادته.

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