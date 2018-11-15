ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 56 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المشتعلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى 56 قتيلا، حسبما ذكرت السلطات مساء أمس الأربعاء، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بوت، في مؤتمر صحفي، إنه تم العثور على ثمانية جثث أخرى.

وأضاف أن 130 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تم العثور على 200 مفقود آخرين.

وامتد الحريق على مساحة حوالي 55800 هكتار، وتم احتواؤه بنسبة 35%، بحسب ما أوردته إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق (كال فاير) خلال المؤتمر الصحفي.

وقالت السلطات يوم الاثنين الماضي، إن حريق "كامب فاير" أوقع أكبر عدد من ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا.