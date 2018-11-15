ألمانيا ترحب بالاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رحب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل.

وعبر "ماس" في نفس الوقت عن أسف ألمانيا لقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد.

وقال ماس في بيان: "إنه مصدر ارتياح كبير، بعد شهور من عدم اليقين، أصبح لدينا في النهاية إشارة واضحة من بريطانيا".

وأضاف: "قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي هو قرار نأسف له، وسنظل نأسف له دائما، ومع ذلك، نرغب فى الإبقاء على وجود علاقة وثيقة مع أصدقائنا البريطانيين".

وشدد "ماس" على أنه كان من المهم "ألا يتم المساس" بقواعد السوق الموحدة، حيث كانت هذه هي أحد أهم إنجازات المشروع الأوروبي.