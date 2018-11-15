العراق يفتح تحقيقا في تلف 7 مليارات دينار عراقي في مصرف حكومي بسبب الأمطار

أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس، الذي يتولى التحقيق في قضية هدر 7 مليارات دينار عراقي، جراء تعرضها للتلف، بسبب مياه الأمطار التي تسربت إلى إحدى خزنات البنك المركزي العراقي وسط بغداد.

وقال عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان صحفي، أن "محكمة تحقيق الرصافة تباشر التحقيق بموضوع غرق سبعة مليارات دينار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي، ومحاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة".

وكانت تقارير إخبارية عراقية قد كشفت، مؤخرًا أن مياه الأمطار قد تسربت قبل خمسة أعوام إلى خزنات الأموال العراقية في أحد المصارف التابعة للبنك المركزي العراقي، مما تسبب بتلف مبلغ 7 مليارات دينار عراقي.