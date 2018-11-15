نائب «ترامب»: لا مكان لإمبراطورية وعدوان في المحيطين الهادئ والهندي

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه "لا مكان لإمبراطورية وعدوان" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، وإعلانها امتلاك مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

يذكر أن "بنس" في سنغافورة للاجتماع بقادة دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المكونة من عشرة أعضاء ونظرائهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي في قمة شرق آسيا اليوم الخميس.

وتعلن الصين ملكيتها لجزء كبير من بحر الصين الجنوبي، وتقوم ببناء منشآت عسكرية هناك، رغم أن الفلبين وتايوان وفيتنام وماليزيا تتنازع معها على ملكية تلك المناطق.

ولطالما أكدت واشنطن أن حرية الملاحة في المياه المتنازع عليها تتماشى مع القانون الدولي، بينما تقول بكين إن المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة في تلك الأراضي تنتهك سيادتها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بأن الجيش الأمريكي "سيطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وقال "بنس" لزعماء الآسيان اليوم الخميس، إن التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "ثابت"، مما يخفف من المخاوف من أن الولايات المتحدة تقلص ارتباطها بالمنطقة.