«بوتين» يدافع عن انتخابات مثيرة للجدل في مناطق انفصالية بشرق أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دافع اليوم الخميس، عن انتخابات مثيرة للجدل جرت في منطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وقال بوتين، إنه لا ينبغي على الغرب أن يدين الانتخابات، بل أن يركز على جرائم القتل السياسية التي تُرتكب في المنطقة.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي في ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة: "هذه هي المشكلة الحقيقية".

ورفضت الحكومة الأوكرانية، وقادة غربيون الاعتراف بالانتخابات التي جرت في المنطقتين الانفصاليتين اللتين تدعمهما روسيا. وتم تأكيد فوز ليونيد باشنيك في لوهانسك، ودينيس بوشيلين في دونيتسك يوم الأحد الماضي.

وفي أعقاب إعلان دونيتسك ولوهانسك نفسيهما جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، من طرف واحد، اندلع القتال بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا في عام 2014 ، وذلك بعد أطاحت أوكرانيا برئيسها الذي كان مواليا لموسكو.