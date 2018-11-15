تراجع وزير دولة بريطاني عن تصريحات بشأن موافقة البريطانيين على خطة «بريكست»

تصاعدت اليوم الخميس، حدة المشكلات التي تواجهها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعدما اضطر وزير الدولة للعدل إلى التراجع عن تصريح سابق ذكر فيه أن 80 بالمائة من الشعب البريطاني يؤيدون مشروع اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وشرع روري ستيوارت يشرح لإذاعة "راديو 5 لايف" التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "السبب في أن 80 بالمئة من الشعب البريطاني يؤيدون هذه الصفقة"، قبل أن تقاطعه مقدمة البرنامج إيما بارنيت.

وتساءلت المقدمة كيف " لانعرف هذا التأييد على الأرض بعد؟".

وأجاب ستيوارت: "إحساسي هو أنه إذا كانت لدينا فرصة لشرح ذلك، فإن الغالبية العظمى من الشعبر البريطاني ستدعم ذلك".

وقاطعته إيما " لكن من أين جاءت نسبة التأييد البالغة 80 بالمائة؟".

ورد ستيوارت: "إنني أعلن أرقاما في محاولة لتوضيح ما أعتقد، وهو أن الأشخاص الذين يرفضون الصفقة هم 10 بالمئة وهم رقم هامشي".

وعندما ضغطت عليه مقدمة البرنامج بقوة حول ما يذكره من أرقام، قال "أعتذر تماما عن ذلك، وأتراجع عنه، لكنني أشعر تماما أنه إذا أتيحت لنا الفرصة لشرح هذه الصفقة بهدوء، فإن العديد من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق حاليا بشأنها سيشعرون بالسكينة".