اتهام رئيس نيكارجوا أمام «الجنائية الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اتهم عدد من مواطني نيكارجوا المقيمين بالولايات المتحدة أمس الأربعاء، رئيس بلادهم دانييل أورتيجا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت واحدة من المدعين وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان تدعى نورا سانديجو، إن الشكوى تستهدف أيضا زوجة أورتيجا، ونائب الرئيس روزاريو موريللو، ومسؤولين آخرين.

وأضافت "سانديجو"، في تصريحات لمحطة "100% نوتيسياس" أنه بالنظر إلى أن نيكاراجوا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن محاكمتها كدولة، فقد تم تقديم الدعوة ضد أورتيجا والآخرين كأفراد.

ويُلقي المدعون باللائمة على "أورتيجا" في مقتل المئات من معارضي الحكومة، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد إدخال تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد في أبريل الماضي.