قال وزير البيئة الكوستاريكي كارلوس مانويل رودريجيز، اليوم الخميس، إن بلاده لديها قصة نجاح في الحفاظ على التنوع البيولوجي مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك مازالت أمامنا تحديات كثيرة في هذا المجال خاصة أن محاولات الحفاظ على هذا التنوع فشلت في الكثير من المجتمعات.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد افتتحت منتدى الاستثمار والتنوع البيولوجي المنعقد في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجاري في شرم الشيخ على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي وعدد من ممثلي القطاع الخاص وقطاع الاستثمار في مصر والعالم.

وقال رودريجيز خلال حلقة نقاشية حول إدماج التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة والتعدين إن بلاده استطاعت أن تضاعف حجم غاباتها إلى 100% كما أن الاقتصاد الكوستاريكي تضاعف 3 مرات ولكن أيضا حجم السكان تضاعف وهذا يمثل تحديا كبيرا قائلا :"لم يعد لدينا انبعاثات الآن كما أننا استطعنا أن نزيل الكربون من اقتصادنا".

وشدد الوزير على أن التحديات أصبحت الآن في قطاع النقل مثل الكثير من دول العالم لأن قطاع النقل يعتمد على الوقود الأحفوري بشكل كبير.

وأوضح الوزير الكوستاريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق لإدخال الكهرباء في قطاع النقل للحفاظ على التنوع البيولوجي لافتا إلى أن هناك قواعد صارمة للتعدين خارج المناطق المحمية لذلك يجب تضافر جميع الجهود الدولية من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاديات العالمية.

ومن جهته قال دينيس ساندي وزير الأراضي والسكان والبيئة في سيراليون إن بلاده شهدت استنفاذ 392 ألف هكتار من الغابات ومازال لديها 2 مليون هكتار إذا بقى الحال على ما هو عليه ستختفي بحلول نهاية القرن الجاري جزئيا بسبب المزارعين الذين يسرقون الموارد الطبيعية.

وشدد ساندي في كلمته خلال الحلقة النقاشية على ضرورة صياغة سياسات تتضمن قطاع الطاقة لحماية التنوع البيولوجي الذي يشمل الغابات المدارية التي تعتمد عليها بلاده بشكل كبير مشيرا إلى أهمية زيادة المشروعات والأنشطة الساعية للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

واستنكر ساندي عدم وجود أي امتثال من قبل الجماعات أو الأفراد للقانون المعني باستخراج النفط دون التأثير على البيئة أو احترام التنوع البيولوجي ووكالاته وإداراته حول العالم مؤكدا أهمية إنشاء سلطات للمناطق المحمية التي تراقب وتعمل على حماية التنوع البيولوجي.

وعلى جانب آخر أبرز وزير الموارد المعدنية في جنوب إفريقيا جويدي مانتاش مخاطر التعدين في المناجم على التنوع البيولوجي وعلى رأسها ارتفاع نسب الحموضة في المياه والتربة التي تعتمد عليهما الكثير من الكائنات الحية للعيش.

وأكد مانتاش أن هناك آفاقًا للتعامل مع تلك الأزمة والحد من الآثار السلبية للتعدين بل وخلق وظائف جديدة في الوقت نفسه، حتى لا تؤثر المناجم في المدى الطويل على التنوع البيولوجي في التربة والبحر والكائنات التي تعتمد عليها.

وأوضح مانتاش أن الشركات والحكومات يتعين عليها تقييم أثر التعدين في منطقة معينة على التنوع البيولوجي وإدراج ذلك في دراسة المخاطر والتكاليف، مضيفا أنه ينبغي أن تكون التأثيرات السلبية للتعدين على التنوع البيولوجي محظورة بالقانون حتى تدفع الشركات للعمل على التخفيف عن البيئة.