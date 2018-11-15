رئيس الوزراء الكويتي: سنعوض المتضررين من الأمطار

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد، على تعويض المتضررين من الأمطار، مشيدا بجهود الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا.

وأضاف المبارك، في بيان صحفي بعد اجتماعه مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية اليوم الخميس، أنه بفضل الجهود المبذولة تم التقليل من الأضرار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الكويتية أن خطة الطوارئ المعلن عنها لمواجهة موجة الأمطار التي تمر بها البلاد حاليا هي في حالة تفعيل دائم في كل قطاعات الوزارة ومستشفياتها حرصا على توفير رعاية صحية جيدة لجميع المراجعين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عقد اجتماعا للوقوف على سير العمل وتخطي العقبات والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المرضى وتقديم الخدمة الطبية المميزة لهم.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني أن الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مازالت تهطل على أغلب مناطق البلاد وتستمر مع تقدم ساعات نهار اليوم وتزداد تدريجيا لتكون متوسطة إلى غزيرة يتخللها أمطار رعدية أحيانا خصوصا على المناطق الشمالية والغربية قد تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم، عن رئيس قسم التنبؤات الملاحية في (الأرصاد الجوية) ضرار العلي قوله إن «البلاد تأثرت منذ صباح يوم أمس الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة كانت رعدية أحيانا مع تفاوت في الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة ثم بدأت تزداد تدريجيا كميات السحب والأمطار التي كانت غزيرة على بعض المناطق».

وأضاف «العلي» أن بعض المحطات سجلت أكثر من 100 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية ويتوقع استمرار تكاثر السحب مع أمطار متفرقة متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق وخصوصا الشمالية والغربية تؤدي إلى تراكم المياه والسيول.

وتعرضت الكويت أمس لأمطار غزيرة لم تشهدها منذ سنين طويلة أدت إلى تجمعات مائية كبيرة ارتفعت إلى نصف متر الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في البلاد.

وحذرت وزارة الإعلام الكويتية من الخروج إلا للضرورة القصوى.