الرئيسان الفلسطيني والتركي يبحثان هاتفيا «العدوان» الإسرائيلي على غزة

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بحث الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، آخر المستجدات في المنطقة خصوصا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عباس من الرئيس أردوغان.

وحسب الوكالة، "أدان الرئيس أردوغان العدوان الإسرائيلي، وأبدى استعداده لتقديم الدعم لأهلنا في غزة وعلاج الجرحى".

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لنظيره التركي على هذه "اللفتة الكريمة والدعم التركي الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمواقف التركية الثابتة تجاه شعبنا".