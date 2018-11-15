ميركل: حظر مرور سيارات الديزل لا يخرق القواعد الأوروبية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن القواعد القانونية الجديدة بخصوص حظر مرور سيارات الديزل في بعض المدن لا تمثل انتهاكا للقانون الأوروبي.



وأضافت ميركل، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة بوتسدام: "نحن، وهذا في غاية الأهمية، لم نغير أيا من المعايير الأوروبية الخاصة بهذا الأمر وإنما حافظنا عليها".



وأشارت إلى أن جمعيات حماية البيئة هي التي ترى الأمر بصورة مختلفة وتتهم الائتلاف الحاكم في ألمانيا بأنه يحيد عن المقاييس الأوروبية.



وقرر مجلس الوزراء بصورة محددة أن المدن التي بها قدر ضئيل نسبيا من تجاوز الحد الأقصى لأكاسيد النيتروجين الضارة بالصحة ليست محلا "في العادة" لمنع سير مركبات الديزل بها، لأن هناك إجراءات أخرى يمكن تطبيقها هنا لضبط نسب العوادم تحت الحد الأقصى أوروبيا.