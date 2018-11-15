ارتفاع غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 10نوفمبر الحالي على خلاف التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 216 ألف طلب، بارتفاع قدره ألفي طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات غير المعدلة، حيث كان 214 ألف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات إلى 212 آلاف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 215250 طلبا، بارتفاع قدره 1500 طلبا عن الأسبوع السابق حيث كان 213750 طلب.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 46 ألف طلب ليصل إلى 1.676 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 3 تشرين ثان/نوفمبر الحالي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و643750 طلبا بزيادة قدرها 8750 طلبا عن الأسبوع السابق حيث كان مليون و635 ألف طلب.