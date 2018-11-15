إعادة فتح شارع في برلين بعد فحص جسم غريب أمام السفارة الروسية

أنهت السلطات الألمانية إغلاقها لأحد الشوارع الشهيرة في برلين، اليوم الخميس، بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في سيارة متوقفة مباشرة خارج السفارة الروسية.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن المنطقة المحيطة بالسفارة أغلقت وتم إخلاء جميع السيارات بعد إجراء تحقيق من قبل فرق التخلص من القنابل.

ويضم الشارع الذي كانت السلطات أغلقته سفارات رئيسية وفنادق ومتاحف وقاعات فنية.

وتم اعتقال مالك السيارة المشتبه به في وقت سابق أمس الأربعاء، بعدما اكتشفت الشرطة أنه مطلوب وأن هناك أمر اعتقال بحقه، وتم العثور على السيارة أثناء قيام الشرطة بالتحقيق مع الرجل، إلا أن الضباط لم يقدموا تفاصيل حول الجسم المشبوه بداخل السيارة.