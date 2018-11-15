الأمن الروسي يعتقل جماعة جمعت أموالا لصالح «داعش»

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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعضاء جماعة منظمة في مقاطعة تومسك بوسط البلاد؛ لاتهامها بالقيام بجمع أموال لصالح تنظيم داعش.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن «مواطنين روس يؤيدون إنشاء ما يسمى بـ(الخلافة الإسلامية الدولية) شاركوا في نشاط هذه الجماعة».

ونقل الموقع عن مصدر، لم يسمه، أن قيادة الجماعة كانت من خارج الأراضي الروسية.

كما اتضح أن أعضاء الجماعة استغلوا تطبيق «تلجرام» لنشر تفاصيل البطاقات المصرفية وخدمات الدفع لنقل الأموال للمسلحين الذين يقاتلون في صفوف التنظيم في الأراضي السورية.

وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي عمليات مداهمة في أماكن إقامة أعضاء الجماعة، تمت فيها مصادرة بطاقات مصرفية والكشف عن وسائل إعلام إلكترونية تحوي تعليمات لتمويل المنظمات الإرهابية، ووسائل الاتصال المستخدمة لإجراء العمليات المالية والكتب الدينية المتطرفة ورموز تنظيم داعش.

ويواجه الموقوفون تهما رسمية بتمويل الإرهاب.