بوتفليقة يجدد دعم الجزائر الكامل للشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية

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جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعم بلاده الكامل والمتواصل للشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية من أجل تقرير مصيره واسترجاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

وتمنى بوتفليقة - في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين - أن يحقق الشعب الفلسطيني الشقيق ما يصبو إليه من حرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال بوتفليقة: "إننا في الجزائر الأرض التي تم فيها هذا الإعلان التاريخي؛ نتابع بانشغال وقلق كبيرين التحديات الراهنة التي تعترض تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع"، مثمنا كافة الجهود الدولية لإحقاقها على حدود العام 1967.

وأضاف: "اغتنم هذه الفرصة الطيبة لأجدد لكم دعمنا الكامل والمتواصل للشعب الفلسطيني الأبي في مسيرته النضالية من أجل تقرير مصيره واسترجاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة".