وزير الصحة البريطاني يدافع عن مسودة اتفاق بريكست

دافع وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، قائلا: "هذا الاتفاق يوفر لنا السبيل لتحقيق نتائج الاستفتاء".

وأضاف هانكوك، في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أذاعته اليوم الخميس، أن أي اتفاق تفاوضي يشهد "تنازلات"، والعرض المطروح على الطاولة يحترم نتيجة الاستفتاء ويقوم بذلك بطريقة جيدة للاقتصاد.

ووصف هانكوك اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر خمس ساعات أمس الأربعاء، بأنه كان بمثابة "مناقشة متحضرة تتسم بالصراحة الشديدة".

وأضاف: "كان هناك قدر كبير من النقاش حول التفاصيل، يمكن للجميع العثور على نقطة خلاف، لكن علينا أن ننظر إلى الاتفاق ككل ..هذا ما قامت به الحكومة والحكومة ككل دعمت الاتفاق".

تجدر الإشارة إلى أن البريطانيين صوتوا بنسبة 52% في استفتاء أجري في عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.