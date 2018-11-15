ارتفاع مبيعات التجزئة في أمريكا خلال أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% شهريا بعد تراجع

بنسبة 0.1% خلال سبتمبر السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون زيادة المبيعات بنسبة 0.5% مقابل ارتفاع بنسبة 1ر0% في شهر ايلول/سبتمبر،وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة التي فاقت التوقعات في مبيعات التجزئة جزئيا نتيجة ارتفاع مبيعات السيارات ومكوناتها، والتي زادت بنسبة 1.1% خلال أكتوبر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق عليه.

ومع استبعاد القفزة في مبيعات السيارات ،فإن معدل نمو مبيعات التجزئة ككل خلال الشهر الماضي سجل 7ر0% بعد تراجع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر السابق عليه. في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 5ر0% فقط.

كما أظهرت مبيعات محطات الغاز زيادة كبيرة بنسبة 3.5% خلال تشرين أكتوبر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار البنزين ، بعد تراجعها مبيعات الغاز بنسبة 0.4% خلال سبتمبر الماضي.

وأظهر تقرير وزارة التجارة زيادة ملموسة في مبيعات متاجر التجزئة ومواد البناء ووكلاء التوريدات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأساسية التي لا تتضمن السيارات والوقود ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.3% خلال أكتوبر الماضي وهي نفس النسبة تقريبا المسجلة في سبتمبر السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة.