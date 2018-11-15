السبسي: الإعلام الحر النزيه له دور في نجاح التجربة الديمقراطية التونسية

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن مبادرته للانضمام إلى الإعلان الخاص بـ "الإعلام والديمقراطية"، خلال مشاركته في مؤتمر باريس للسلام يوم الأحد الماضي، تندرج في إطار اهتمام تونس باعتماد المنهج الديمقراطي كسبيل وحيد إلى تأسيس دولة مدنية حديثة، مشيرًا إلى الدور المحوري للإعلام الحر والنزيه في نجاح التجربة الديمقراطية التونسية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الأمين العام لجمعية مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار، الذي يزور تونس للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للصحافة الذي بدأ فعالياته اليوم.

من جانبه، قال ديلوار إن تونس بحكم تاريخها ومكانتها في المنطقة تعد قاطرة لدفع ثقافة حرية التعبير والصحافة، معربا عن تقديره للرئيس التونسي لمشاركته في إطلاق مبادرة "الإعلام والديمقراطية" التي تهدف إلى ضمان حرية ونزاهة الإعلام في العالم.