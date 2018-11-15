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أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع مخزون الشركات الأمريكية خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء متفقا مع تقديرات الاقتصاديين.

وذكرت وزارة التجارة الامريكية اليوم الخميس أن المخزون ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال أغسطس الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة0.3% خلال سبتمبر الماضي.

أشار التقرير إلى زيادة مخزون قطاع التصنيع بنسبة 0.5% ومستودعات الجملة بنسبة 0.4% في حين ارتفع مخزون متاجر التجزئة بنسبة 0.1% فقط.

وذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الشركات زادت بنسبة 0.4% خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات الصناعات التحويلية بنسبة 0.9% خلال سبتمبر الماضي، وزادت مبيعات التجزئة والجملة بنسبة 0.2% خلال الشهر نفسه.

ومع ارتفاع المبيعات بوتيرة أسرع من المخزون تراجع معدل المخزون إلى المبيعات إلى 34ر1 نقطة خلال أيلول/سبتمبر الماضي وهو نفس مستواه في الشهر السابق.