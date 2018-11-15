تيريزا ماي تواجه صراعا على زعامة حزبها

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحديا محتملا فيما يتعلق بالقيادة، بعد أن طالب عضو قيادي بارز في حزبها المحافظ اليوم الخميس بإجراء تصويت بسحب الثقة بسبب مسودة اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الأنباء ، في أعقاب تعرضها لهزة بسبب استقالة اثنين من وزراء الحكومة، من بينهما دومينيك راب الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي لمعارضته مسودة الاتفاق.

وأرسل جاكوب ريس موج، رئيس "مجموعة البحث الأوروبي" من المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من التكتل ، خطابا إلى لجنة " 1922 " النافذة بحزب المحافظين، التي يجب أن تجرى تصويتا بشأن من يتولى قيادة الحزب في حال طلب 15 بالمائة على الأقل ( 48 نائبا) من 315 نائبًا من الحزب هذا الإجراء.

وكتب موج، أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي أمس الأربعاء، "اتضح أنه أسوأ من المتوقع، وأخفق في الإيفاء بالوعود التي قطعتها رئيسة الوزراء".

وقال موج، إن وجود شبكة أمان (باكستوب) المقترحة للحدود الايرلندية ، مع شرط منفصل لإيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة ، "يتناقض مع مبادئنا الراسخة."

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن لجنة 1922 لم تتلق بعد الــ48 خطابا التي تعتبر العدد المطلوب لكي تصدر قرارا بإجراء تصويت.

وقال موج للصحفيين خارج البرلمان، "أعتقد أن الخطابات الـ (48) ستصل ولكن لا يمكنني إعطاء موعد لوصولها".