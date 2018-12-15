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المبعوث الأممي لليمن: بعثة لمراقبة هدنة وقف إطلاق النار فى الحديدة

نيويورك - أ ش أ 
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 10:04 ص | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 10:04 ص
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، لنشر عاجل لمراقبي الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ميناء ومدينة الحديدة الاستراتيجية.

وقال جريفيث - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - "إن التواجد السريع في المكان جزء ضروري من الثقة المطلوبة المصاحبة لتطبيق اتفاق الخميس" بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، الذي تم التوصل إليه بعد 8 أيام من المفاوضات في السويد.

وأضاف أن الميجور جنرال باتريك كاميرت الهولندي سيقود بعثة المراقبة، ويمكن أن يتواجد في المنطقة بحلول منتصف الأسبوع المقبل .

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