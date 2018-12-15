تايمز: هناك فرصة أمام ماي لتغيير سياستها قبل تصويت خروج بريطانيا

تناولت صحيفة "تايمز" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت التعليق على تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي لتغيير سياستها قبل التصويت الحاسم.

ورأت الصحيفة أن على رئيسة الوزراء البريطانية أن تقبل بحقيقة أنها لن تستطيع الوصول إلى تغييرات محورية في الاتفاق، كما عليها أيضا أن تقبل بحقيقة أن البلاد لا يمكنها أن تتحمل شهرا آخر من حالة عدم اليقين.

وأضافت الصحيفة أن على ماي أن تدرك أن خروج بريطانيا بدون تصويت البرلمان سيكون اجراء غير ديمقراطي أكثر إلى حد بعيد مما يسمى بالاستفتاء.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن ماي ستخسر بطبيعة الحال إذا طرحت مجددا مشروع الاتفاق للتصويت داخل البرلمان خلال الأسبوع الجاري، لكنها رأت أنها على الأقل ستكون بذلك قد أجبرت النواب على مواجهة الاختيارات المتاحة وهي الغاء الاتفاق أو وضع اتفاق جديد على غرار نموذج النرويج أو إجراء استفتاء ثان.

يذكر أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها ترتبط بشكل وثيق مع التكتل من خلال عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

كانت ماي، قد اعلنت يوم الاثنين الماضي ، تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني "لأنه سيتم رفضه بفارق كبير من الأصوات ".