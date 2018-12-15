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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا مقدسيا من منطقة باب الأسباط "أحد أبواب القدس القديمة الرئيسية".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شادي النتشة، أثناء مروره من باب الأسباط، وتم احتجازه في مركز لشرطة الاحتلال قرب البوابة.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في هوياتهم؛ ما تسبب بعرقلة تحركاتهم

على الطريق المؤدي إلى البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف.

يأتي ذلك في الوقت الذي رشق فيه مستوطنون، سيارات الفلسطينيين المارة قرب مستوطنة (افرات) المقامة على أراض محتلة جنوب بيت لحم.