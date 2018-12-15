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لليوم الثالث.. مجريون ينظمون احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء

بريشتينا - د ب أ:
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 12:20 م | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 12:20 م

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة المجرية، بودابست لليلة الثالثة على التوالي مساء أمس الجمعة، احتجاجا ضد حكومة رئيس الوزراء اليميني، فيكتور أوربان وسياساته العمالية.

وبدأت الاحتجاجات يوم الأربعاء الماضي، بعد أن مرر البرلمان قانونا يزيد عدد ساعات العمل الإضافية للموظفين سنويا من 250 إلى 400 ساعة.

وبخلاف ليال سابقة، مرت احتجاجات أمس الجمعة بشكل أكثر هدوءا.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع فقط، عندما ألقى المتظاهرون مقذوفات عليهم أمام البرلمان.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص، طبقا لموقع "إندكس دوت هو" الالكتروني الإخباري.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض ليلة الخميس الماضي على 35 شخصا وتهشمت إحدى نوافذ مبنى البرلمان بعد أن رشق المتظاهرون الشرطة بالزجاجات وقنابل الدخان والبيض.


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