احتجاج 17 ألفا ضد حكومة النمسا اليمينية

خرج نحو 17 ألف شخص في شتوتجارت بفيينا، اليوم السبت، إلى الشوارع احتجاجا على سياسات الهجرة والسياسات الاجتماعية للتحالف اليميني الحاكم في النمسا، حسبما ذكرت الشرطة.

واجتذبت الفعالية، وسط تساقط الثلوج، مجموعة من الجماعات اليسارية، بما في ذلك كبار السن المعروفين باسم "جدات ضد اليمين" وغيرهم ممن يلوحون بالجوارب القديمة، إلى جانب لافتات مكتوب عليها "جوارب العنصرية".

وانتقد المتظاهرون أيضا، قبل الذكرى السنوية الأولى لتنصيب الحكومة التي تحل الأسبوع المقبل، الجهود الرامية إلى منع تلميذات مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية من ارتداء الحجاب، وإصلاحا تم إدخاله مؤخرا على نظام الرعاية الاجتماعية.

وكان عدد قليل من المشاركين يرتدون سترات صفراء، مثل تلك التي يرتديها المشاركون في حركة الاحتجاج الكبرى الجارية في فرنسا.