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روبرت مولر: مستشار ترامب السابق فلين لم يكن بحاجة لتحذيره من الكذب على إف بي آي

واشنطن (رويترز)
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 3:29 ص | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 3:29 ص

قال ممثلون للادعاء الأمريكي أمس الجمعة، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين لم يكن بحاجة إلى تحذيره من أن الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يعد جريمة وبالتالي فإنه لا يستحق عقوبة مخففة لهذا السبب.

وقال المحقق الخاص روبرت مولر لقاض أمريكي قبل صدور قرار بعقوبة فلين يوم الثلاثاء ”لا يحتاج إلى تحذير من أن الكذب على عملاء اتحاديين جريمة وأن من المهم إخبارهم بالحقيقة“.

ويحقق مولر فيما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وأقر فلين بالذنب في ديسمبر 2017 فيما يتعلق بالكذب على إف.بي.آي بشأن اتصالاته بروسيا.


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