تشيلي تستضيف النسخة المقبلة من قمة الأمم المتحدة للمناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر المشاركون في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (كوب 24)، اليوم السبت، عقد النسخة المقبلة من المؤتمر في تشيلي، بأمريكا الجنوبية.

ووفقا لمؤتمر وزراء البيئة المشاركين في القمة الحالية بمدينة كاتوفيتسه البولندية، من المنتظر عقد النسخة المقبلة من القمة في تشيلي في ديسمبر 2019 أو يناير 2020.

وكتب رئيس تشيلي سباستيان بينيرا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، واصفا تنظيم بلاده لهذه القمة بأنه "تقدير كبير".

وأضاف:" سنتحمل مسؤولية دفع السياسة قدما بشكل حاسم من أجل مواجهة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض".

وغرد ميشال كورتيكا، الرئيس الحالي للقمة، على "تويتر" وهنأً تشيلي على الاختيار.

كانت الحكومة البرازيلية سحبت في نهاية نوفمبر الماضي ترشيحها لاستقبال القمة الجديدة "كوب 25" بعدما هدد الرئيس المنتخب جاير بولسونارو بالانسحاب من اتفاقية المناخ، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة.

ويتغير موقع استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ من عام إلى آخر.