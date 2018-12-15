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وزير خارجية ألمانيا يبحث في الكويت غدا قضايا المنطقة الساخنة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
الكويت - د ب أ:
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 12:02 م | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 12:02 م

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم السبت، أن مباحثات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الكويت غدا الأحد سوف تتناول القضايا الساخنة في المنطقة.

وأشار الجارالله- في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم- إلى أن المباحثات سوف تتناول التطورات في الشرق الأوسط والوضع في اليمن، والعلاقات الخليجية والملف الإيراني والوضع في سورية وليبيا، وكل الملفات الساخنة في المنطقة.

وقال الجارالله: "نحن نثق في دور ألمانيا وقدرتها على أن يكون لها تأثير في المسرح السياسي الدولي، وهي تلعب دورا مهما وحيويا فيما يتعلق بالأوضاع السياسية في العالم، وأيضا في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح الجارالله أن الكويت متفائلة بالزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الألماني إلى الكويت .

وحول العلاقات بين البلدين قال الجار الله إن العلاقات الكويتية الألمانية متطورة، وهناك استثمارات كبيرة جدا مع ألمانيا سواء خاصة أو حكومية.

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