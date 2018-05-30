بريطانيا تسعى لإصدار قرار سريع من مجلس الأمن بشأن اليمن

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قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أمس الجمعة، إنه "ليس هناك وقت لتضييعه" بشأن اليمن حيث كانت تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مشروع قرار يصادق على وقف إطلاق النار حول الحديدة.

وذكرت بيرس في اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك إن نص مشروع القرار البريطاني سيصادق على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ويدعم عمليات التنفيذ ويحدد الخطوات التالية العاجلة.

وأضافت أن النص يعالج أيضا متطلبات الرقابة للتأكد من التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية.

ويؤيد دعوة بيرس هولندا والسويد وفرنسا والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى من أجل اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار بشكل سريع.