تمديد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في بولندا

بعد مناقشات مكثفة استغرقت أسبوعين بالفعل، تم تمديد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في بولندا، اليوم السبت، فيما يسعى المفاوضون للاتفاق على إجراءات أكثر صرامة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.

وشارك مندوبون من نحو 200 دولة في المحادثات بمدينة كاتوفيتشي، جنوبي بولندا، حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة من أجل التوصل إلى قواعد تهدف إلى تنفيذ وتمويل اتفاق باريس بشأن المناخ لعام 2015.

ومن المفترض أن تنتهي المباحثات، مساء اليوم السبت، أي بعد يوم من الموعد المقرر لنهاية المؤتمر.

وكانت أحدث نقطة للخلاف بين الدول هي ما إذا كان ينبغي وضع أهداف أكثر طموحا لحماية المناخ قبل 2020.

وتوجد هناك عقبة أخرى تتمثل فى خطط وضع نظام عالمى جديد لحصص الانبعاثات الكربونية القابلة للتداول، على الرغم من أن هذه النقطة يمكن تركها للنقاش في مناسبة أخرى.