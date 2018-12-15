دي ميستورا يبذل محاولة اللحظة الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية بشأن سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته ستافان دي ميستورا إنه سيجتمع مع ممثلين رفيعي المستوى من القوى الإقليمية روسيا وتركيا وإيران الأسبوع المقبل في جنيف في محاولة لإحراز تقدم باتجاه إجراء محادثات سياسية بين الفصائل السورية بحلول نهاية العام.

وقال دي ميستورا في بيان إن محادثات جنيف مطلع الأسبوع المقبل ستقدم مدخلا حيث يجهز تقييما نهائيا بشأن ما إذا كانت هناك فرصة لتشكيل لجنة سورية "ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة" لإصلاح دستور البلاد.

ومن المقرر أن يطلع دي ميستورا مجلس الأمن الدولي على تقييمه في 20 ديسمبر، قبل أن يسلم مهمته إلى الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن.