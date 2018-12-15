الرئيس المكسيكي الجديد يقترح تشريع «الموت الرحيم»

اقترح الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس أوبرادور، التفكير في إمكانية تقنين "الموت الرحيم" للمرضى الميئوس من شفائهم في بلاده.

وقال لأوبرادور في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "يوجد هناك موضوع المرضى الميئوس من شفائهم.. وعندما يفهمون بحزن أنه لا يوجد لديهم أي بديل فلماذا لا يمكننا أن نساعدهم ونسمح لهم بالموت الرحيم.. ولا يأخذ نظام الصحة كل ذلك بعين الاعتبار، وهذه هي المسائل الهامة للغاية، ويجب علينا حلها".

وكان أوبرادور وقع مع رؤساء 8 ولايات مكسيكية اتفاقية حول بدء إصلاح نظام الصحة الذي سيقدم الخدمات الطبية للأشخاص الذين ليست لديهم تأمينات صحية.. كما تقضي الاتفاقية بتحويل نظام الإسعاف في البلاد إلى نظام فيدرالي.