إيران تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز في حقل بارس الجنوبي

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، اليوم السبت، أنها تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، ليصل إلى مستوى قياسي عند 630 مليون متر مكعب يوميا بحلول منتصف مارس المقبل.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن موقع وزارة النفط على الانترنت.

وقال محمد مشكين فام، مدير عام شركة بارس للنفط والغاز إن "ايران تستخرج حاليا 580 مليون متر مكعب يوميا من بارس الجنوبي. مع إدراك خطط التوسع، سيزيد هذا الرقم ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 630 مليون بحلول نهاية السنة (الإيرانية) في 20 مارس".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في مارس الماضي إن إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي، الذي تشترك فيه إيران وقطر، زاد إلى الضعفين تقريبا عند 555 مليون متر مكعب في العام الإيراني الفائت (انتهى في 20 مارس)".