مقتل 3 مسلحين وجندي في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن جنوب كشمير

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ذكر الجيش الهندي أن ثلاثة مسلحين وجنديا، قُتلوا في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن بمنطقة "بولواما" بولاية جامو وكشمير اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وقال مسؤول عسكري إن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا، وبدأت عملية بحث في قرية "سيرنو" بمنطقة بولواما جنوب كشمير صباح اليوم السبت، بعد تلقي معلومات استخباراتية محددة بشأن وجود مسلحين في المنطقة.

وتحولت عملية البحث إلى مواجهة بعد أن فتح المسلحون النار على قوات الأمن.

وأضاف المسئول أن ثلاثة مسلحين وجنديا قُتلوا في تبادل إطلاق النار.

ولم تُعرف هويات المسلحين والجماعة التي ينتمون إليها بعد.

واندلعت اشتباكات واسعة بين شبان وقوات الأمن في المنطقة في أعقاب الاشتباك.