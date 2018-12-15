السبت 15 ديسمبر 2018 2:18 ص القاهرة القاهرة 15.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يستمر ليوم إضافي

كاتوفيتسه (بولندا) - (د ب أ)
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 1:52 ص | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 1:52 ص

يواصل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العمل اليوم السبت، حسبما قال رئيس المؤتمر مايكل كورتيكا في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة.

ويلتقي المفاوضون الساعة الرابعة مساء (03:00 بتوقيت جرينتش) بينما ستعقد الجلسة العامة الختامية الساعة السادسة مساء (05:00 بتوقيت جرينتش)، وقد يتم تغيير الموعدين حيث شهد المؤتمر الكثير من التأخيرات.

وعلى الرغم من المحادثات المكثقة المستمرة منذ أسبوعين، لا تزال العديد من القضايا لم تحسم بعد مع دخول المؤتمر يومه الأخير، يوم الجمعة في مدينة كاتوفيتسه البولندية.

وخلال محادثات "كوب 24"، اختلف المفاوضون بشأن التمويل، حيث طالبت الدول الأكثر فقرا والأكثر تضررا من تغير المناخ بدعم مالي طويل الأمد واعتراف بالضرر الذي يتسبب فيه تغير المناخ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك