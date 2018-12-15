مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يستمر ليوم إضافي

يواصل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العمل اليوم السبت، حسبما قال رئيس المؤتمر مايكل كورتيكا في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة.

ويلتقي المفاوضون الساعة الرابعة مساء (03:00 بتوقيت جرينتش) بينما ستعقد الجلسة العامة الختامية الساعة السادسة مساء (05:00 بتوقيت جرينتش)، وقد يتم تغيير الموعدين حيث شهد المؤتمر الكثير من التأخيرات.

وعلى الرغم من المحادثات المكثقة المستمرة منذ أسبوعين، لا تزال العديد من القضايا لم تحسم بعد مع دخول المؤتمر يومه الأخير، يوم الجمعة في مدينة كاتوفيتسه البولندية.

وخلال محادثات "كوب 24"، اختلف المفاوضون بشأن التمويل، حيث طالبت الدول الأكثر فقرا والأكثر تضررا من تغير المناخ بدعم مالي طويل الأمد واعتراف بالضرر الذي يتسبب فيه تغير المناخ.