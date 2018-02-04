مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين في حادث تصادم بألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين في حادت تصادم بين سيارة وحافلة بمقدمتيهما في مدينة روستوك بولاية ميكلينبورج فوربومرن شمالي البلاد.

وأظهرت النتائج الأولية للشرطة بأن الحادث وقع حينما اصطدمت السيارة لأسباب غير معروفة بالحافلة التابعة لإحدى شركات السياحة على أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

وقد لقي سائق الحافلة (36 عاما) وإحدى الراكبات داخل السيارة (37 عاما) حتفهما في موقع الحادث.

وكانت الحافلة، القادمة من رحلة تسوق في بولندا، تقل 34 راكبا.

وقد أصيب اثنان وعشرون من ركاب الحافلة بجروح طفيفة، بينما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.