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تركيا تعلن مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب شمالي العراق

أنقرة - د ب ا:
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 12:14 م | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 12:14 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن بلاده ستواصل عملياتها لمكافحة الإرهاب في منطقة سنجار شمالي العراق، طالما أن هناك جماعات إرهابية.
وفي بيان مكتوب، قال حامي أقصوي إن جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، تستخدم أراضي العراق كقاعدة لمهاجمة تركيا منذ سنوات عديدة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف أقصوي "نتيجة لهذه الهجمات ، قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا".

وتابع أن "أنشطة جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية في الأراضي العراقية والسورية تمثل قضية أمن قومي لتركيا".

وذكر "ما دامت المنظمات الإرهابية موجودة على الأراضي العراقية ، فإن عمليات مكافحة الإرهاب هذه سوف تستمر".

وفي حملته على مدار أكثر من 30 عامًا ضد تركيا ، قتل حزب العمال الكردستاني نحو 40ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

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