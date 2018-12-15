الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع أمريكا

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أكد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "يانغ جيه تشي" أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، داعيا المجلس الأمريكي للسياسات الخارجية للقيام بدور أكبر في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء تشي، وهو أيضا مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في وقت متأخر من مساء أمس مع وفد من المجلس الأمريكي للسياسات الخارجية بقيادة تيموثي كيتنج رئيس الأركان السابق لقيادة الباسيفيك الأمريكية.

وقال تشي إن زعيمي البلدين التقيا مؤخرا، واتفقا على دفع العلاقات الصينية-الأمريكية بشكل مشترك، مع اعتبار التنسيق والتعاون والاستقرار سمات محددة.

من جانبه، أكد رئيس الوفد تيموثي كيتنج أن الولايات المتحدة والصين شريكا تعاون مهمين، وينبغي عليهما تعزيز الاتصال والثقة لتحقيق التعاون متبادل النفع والمربح للجانبين.

وأضاف أن المجلس الأمريكي للسياسات الخارجية سيبذل جهودا لتوطيد المعرفة والفهم على نحو متبادل بين البلدين.