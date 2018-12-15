السلطات العراقية تزيل أكثر من 100 نقطة أمنية في بغداد

أعلن قيادي عسكري عراقي اليوم السبت أن قيادة عمليات بغداد تعتزم إزالة أكثر من مئة نقطة مرابطة وتفتيش في جانبي مدينة بغداد بعد تحسن الوضع الأمني.

وقال الفريق الركن جليل الربيعي قائد عمليات بغداد ، للصحفيين ، إن الوضع الأمني في بغداد يشهد تحسنا أمنيا جيد جدا، وهناك تعاون بين المواطنين والقوات الأمنية، وسيتم رفع 35 نقطة في جانبي الكرخ والرصافة موزع بواقع 13نقطة في جانب الكرخ و22 نقطة في جانب الرصافة.

وأضاف :" كما سيتم رفع 72نقطة مرابطة /سيطرة متحركة /موزعة بواقع 34 نقطة مرابطة في جانب الكرخ و38 في جانب الرصافة ".

وشرعت السلطات العراقية مؤخرا بإعادة افتتاح شوارع محددة تربط جانبي بغداد ووسط المنطقة الخضراء المحصنة أمام حركة السيارات المدنية بشكل تجريبي لأول مرة منذ نحو 15عاما .

وتسعى الحكومة إلى إنهاء حالة الاختناقات المرورية في شوارع بغداد من جراء إغلاق عدد من الطرق الحيوية، وأيضا الاجراءات التي تقوم بها نقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع وفسح المجال أمام حركة السير للتحرك بانسيابية دون عوارض.