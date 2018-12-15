وفاة رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق عن عمر ناهز 94 عاما

ذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن رئيس اثيوبيا الأسبق، جيرما ولد جيورجيس، توفي عن عمر ناهز 94 عاما في العاصمة، أديس آبابا.

وكان الرئيس الأسبق، الذي يتولى سلطة شرفية بالأساس رئيسا لمدة 12 عاما من عام 2001 حتى عام 2013 .

ونعى رئيس الوزراء، آبي أحمد، الرئيس الراحل قائلا: "قدم خدمته للشعب والبلاد من خلال معرفته وخبرته، مع إحساس استثنائي بالخدمة وإصرار، جعله قدوة للكثيرين".

ودخل جيرما، الذي كان يتحدث ست لغات، الخدمة العامة كنائب برلماني، خلال حكم الامبراطور هايلاسيلاسي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.