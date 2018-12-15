فرنسا تراجع أعداد المشاركين في مظاهرات «السترات الصفراء» في أسبوعها الخامس

تجمع نحو ألفين ومئتين من متظاهري "السترات الصفراء" في عدة مواقع بالعاصمة الفرنسية باريس للسبت الخامس على التوالي، حسب أرقام رسمية، لكن الأعداد المشاركة كانت أقل من الأسبوع الماضي حين شارك نحو عشرة آلاف شخص.

وبعد الاضطرابات التي شهدها السبت الماضي، قوبلت مظاهرات اليوم ، حيث شارك نحو 33 ألفا و500 متظاهر في الاحتجاجات في عموم البلاد ( مقارنة ب 77 ألف متظاهر فى الأسبوع السابق)، بتواجد أمني مكثف حيث تم نشر نحو 69 ألف شرطي. وفي باريس وحدها تم نشر ثمانية آلاف شرطي و14 مركبة مدرعة.

واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في شارع الشانزليزيه ، واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وكان عدد المعتقلين أقل من الأسبوع الماضي، حيث تم اعتقال 90 شخصا مقارنة بـ 598 شخصا خلال فترة الظهيرة، حسب الشرطة.

ويرتدي متظاهرون سترات صفراء بتنظيم مسيرات احتجاجية ويغلقون طرقا في أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر، بسبب زيادات على ضرائب الوقود قالت الحكومة إنها ضرورية لدعم الإجراءات البيئية.