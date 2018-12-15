«موجيريني» تبدي قلقها بشأن الهجوم المعتزم لتركيا على شمالى سوريا

أعربت فيديريكا موجيريني، المنسق الأعلى للأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها بشأن الهجوم التركي الذي أعلنت تركيا أنها ستشنه على الأراضي السورية.

وقالت موجيريني، اليوم السبت، في بروكسل إن تركيا ينبغي عليها أن تتجنب القيام بأي عمل أحادي، يتسبب في تقويض الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وأضافت موجريني، أن المرحلة الأخيرة من الحرب على التنظيم بدأت، مشيرة إلى أن جميع الأطراف يجب عليهم التركيز على الهدف الرئيسي وهو ضمان تحقيق النصر المتوقع.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، يوم الأربعاء، عن قيام تركيا بهجوم وشيك على وحدات حماية الشعب الكردي إلا أنه لم يحدد موعدا لشن الهجوم.