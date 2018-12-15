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سويسرا تنتقد تردي حالة السكك الحديدية الألمانية

بيرن - د ب أ
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 9:42 م | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 9:42 م

صرح رئيس المكتب الاتحادي السويسري لشؤون المواصلات، بيتر فيليستالر، اليوم السبت، بأن هناك مشاكل تتعلق بالسكك الحديدية في ألمانيا ونقصا في جودتها.

أضاف فيليستالر من مدينة بيرن السويسرية أن قلة الاستثمارات ونقص الكفاءات أدت إلى مشاكل بالسكك الحديدية على الطرق الأوروبية الهامة.

وأوضح فيليستالر أن سويسرا تعتمد على الطريق الحديدي الشمالي الجنوبي الذي يصل بين مدينتي أنتفيربن وروتردام ومدينة جنوة الإيطالية عبر ألمانيا.

وذكر فيليستالر أن الدولة الألمانية لم تستثمر إلا القليل في السكك الحديدية خلال الأعوام الأخيرة، مواصلا القول خلال لقاء بإذاعة إس آر إف السويسرية: "وأعتقد أن هذا الأمر قد لاحظته السلطات، إلا أن ذلك لابد أن يترجم إلى خطوات عملية".


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